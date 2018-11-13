Росія: Навальному заборонили виїзд за кордон
Російському опозиційному політику Олексію Навальному відмовили у виїзді за кордон.
Про це він повідомив у Twitter.
Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет.— Alexey Navalny (@navalny) November 13, 2018
"Прикордонники повідомляють, що виїзд з Росії мені закритий.
Є якийсь лист, що виїжджати заборонено, але пояснень чому - нема", - написав політик.
Зранку 13 листопада Навальний прибув у московський аеропорт, щоб вилетіти до французького Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі.
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Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. Юля и адвокат Михайлова стоят с другой стороны веревочки и смеются надо мной.
Як повідомлялось, 14 жовтня російський опозиціонер Олексій Навальний, якого арештували на 20 діб у справі про акції проти підвищення пенсійного віку, вийшов на свободу.
Московський суд арештував Навального 24 вересня - у день його звільнення після 30 діб арешту за акцію у рамках "Забастовки избирателей".
Політика затримали біля спецприймальника і склали на нього протокол за ч.4 ст. 20.2 КоАП (дія чи бездіяльність при проведенні мітингу, які завдали шкоди майну чи здоров'ю людини).