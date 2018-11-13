Росія: Навальному заборонили виїзд за кордон

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Вівторок, 13 листопада 2018, 07:44

Російському опозиційному політику Олексію Навальному відмовили у виїзді за кордон.

Про це він повідомив у Twitter.

"Прикордонники повідомляють, що виїзд з Росії мені закритий.

Є якийсь лист, що виїжджати заборонено, але пояснень чому - нема", - написав політик.

Зранку 13 листопада Навальний прибув у московський аеропорт, щоб вилетіти до французького Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі.

Як повідомлялось, 14 жовтня російський опозиціонер Олексій Навальний, якого арештували на 20 діб у справі про акції проти підвищення пенсійного віку, вийшов на свободу.

Московський суд арештував Навального 24 вересня - у день його звільнення після 30 діб арешту за акцію у рамках "Забастовки избирателей".

Політика затримали біля спецприймальника і склали на нього протокол за ч.4 ст. 20.2 КоАП (дія чи бездіяльність при проведенні мітингу, які завдали шкоди майну чи здоров'ю людини).

Теми: Росія опозиція
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