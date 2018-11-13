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Россия: Навальному запретили выезд за границу

Вторник, 13 ноября 2018, 06:44

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному отказали в выезде за границу.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт.

Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет" - написал политик.

Утром 13 ноября Навальный прибыл в московский аэропорт, чтобы вылететь во французский Страсбург на объявление решения Европейского суда по правам человека по своему делу.

Как сообщалось, 14 октября российский оппозиционер Алексей Навальный, которого арестовали на 20 суток по делу об акциях против повышения пенсионного возраста, вышел на свободу.

Московский суд арестовал Навального 24 сентября - в день его освобождения после 30 суток ареста за акцию в рамках "Забастовки избирателей".

Политика задержали возле спецприемника и составили на него протокол по ч.4 ст. 20.2 КоАП (действие или бездействие при проведении митинга, которые нанесли ущерб имуществу или здоровью человека).

Темы: Росcияоппозиция
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