Зловмисників, які тримали в рабстві майже сотню людей, арештували

Тринадцятьом зловмисникам, які утримували в рабстві 94 людини, обрали запобіжні заходи у вигляді арешту, арешту з можливістю внесення застави чи домашнього арешту.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

"На сьогодні усім 13 затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (Торгівля людьми) та обрано запобіжні заходи. Трьом фігурантам – у вигляді тримання під вартою без права на заставу, дев’ятьом – арешт із заставою, ще одній підозрюваній – цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Напередодні поліція повідомила, що затримала 13 членів злочинної групи, яка займалась трудовою експлуатацією людей і тримала в рабстві 94 працівників.

94 людей, яких утримували зловмисники, звільнили. Найстаршому з них 67 років, наймолодшому – 14.

Наразі з усіма потерпілими працюють правоохоронці та лікарі.