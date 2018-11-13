Злоумышленников, которые держали в рабстве почти сотню человек, арестовали

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Вторник, 13 ноября 2018, 10:21

Тринадцати злоумышленникам, которые удерживали в рабстве 94 человека, избрали меры пресечения в виде ареста, ареста с возможностью внесения залога или домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

"На сегодняшний день всем 13 задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми) и избраны меры пресечения. Трем фигурантам – в виде содержания под стражей без права на залог, девяти – арест с залогом, еще одной подозреваемой – круглосуточный домашний арест ", - говорится в сообщении.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Накануне полиция сообщила, что задержала 13 членов преступной группы, которая занималась трудовой эксплуатацией людей и держала в рабстве 94 работников.

94 человек, которых удерживали злоумышленники, освободили. Самому старшему из них 67 лет, самому младшему – 14.

Сейчас со всеми пострадавшими работают правоохранители и врачи.

Украинская правда
Темы: прокуратура права человека
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