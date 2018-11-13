Посадовці МАУ присвоїли на ремонті літаків понад 10 млн - ГПУ

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Вівторок, 13 листопада 2018, 11:11

В Генеральній прокуратурі заявили, що службові особи авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" заволоділи коштами аеропорту "Бориспіль" у розмірі понад 10 мільйонів гривень.

Про це у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

За даними прокуратури, ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" та державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" уклали договір про спільну діяльність з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, яку здійснювали працівники МАУ в приміщеннях аеропорту.

"На різниці обсягу робіт державі завдано збитків на суму понад 10 мільйонів гривень", - розповів Лисенко..

Зазначається, що прокуратурою Київської області спільно з працівниками ГУ КЗЕ СБУ проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження.

Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури керуючому спільною діяльністю – колишньому віце-президенту авіакомпанії МАУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі) КК України.

Повідомляється, що також вирішується питання про оголошення підозри іншим співучасникам злочину.

У прокуратурі додають, що санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Генпрокуратура Бориспіль авіа
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