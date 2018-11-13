Руководители МАУ присвоили на ремонте самолетов более 10 млн - ГПУ

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Вторник, 13 ноября 2018, 11:11

В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица авиакомпании "Международные авиалинии Украины" завладели средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 миллионов гривен.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По данным прокуратуры, ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" заключили договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта.

"На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов гривен", - рассказал Лысенко.

Отмечается, что прокуратурой Киевской области совместно с работниками ГУ КЗЭ СБУ проведено санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины.

Сообщается, что также решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.

В прокуратуре добавляют, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура Борисполь авиа
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