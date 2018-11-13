Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Продана викликали в САП, а він поїхав за кордон

Вівторок, 13 листопада 2018, 10:11
Продана викликали в САП, а він поїхав за кордон

Спеціалізована антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому виконуючому обов'язки очільника державної фіскальної служби Мирославу Продану, але той каже, що поїхав за кордон для медичного обстеження.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив очільник САП Назар Холодницький. 

За його словами, екс-очільника ДФС чекають у САП у четвер о 10.00 ранку. Холодницький розповів, що Продан ігнорує уже другий офіційний виклик

Водночас сам Продан написав у Facebook, що з липня звертався в ГПУ та САП і пропонував прийти і надати пояснення, але йому там не відповідали.

Наразі Продан перебуває за кордоном, за його словами, на медичному обстеженні.

Він пише, що планував поїздку через рекомендацію лікарів, "щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки, його проблема вирішується лише хірургічним шляхом".

"7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого… Повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина", - заявив Продан.

Колишній фіскал не уточнив, коли повернеться з-за кордону та чи прийде в САП 15 листопада.

Продан заявив, що лише після повернення з лікування зможе надати необхідні документи та пояснення.

Як повідомлялося, 16 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ розкрила "стійке ієрархічне об’єднання" в лавах ДФС і оголосила про підозру начальнику Вінницької ДФС Осмоловському.

Він також додав, що прокуратура розслідує порушення, вчинені Мирославом Проданом на посаді в.о. очільника ДФС.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

Більше за темою читайте в матеріалі УП "Дивна війна", або Осінні іспити прем'єра Гройсмана"

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Продан МирославФіскальна службаАнтикорупційна прокуратураХолодницький
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Продан Мирослав
Суд взяв під домашній арешт кума Продана, який купував йому вілли в Туреччині
Економічні новини дня: про елітних паркувальників, браслет Продана та ТРЦ Фірташа
З Продана зняли електронний браслет та дозволили виїзд за кордон
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: