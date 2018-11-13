Продана викликали в САП, а він поїхав за кордон

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Вівторок, 13 листопада 2018, 11:11

Спеціалізована антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому виконуючому обов'язки очільника державної фіскальної служби Мирославу Продану, але той каже, що поїхав за кордон для медичного обстеження.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив очільник САП Назар Холодницький. 

За його словами, екс-очільника ДФС чекають у САП у четвер о 10.00 ранку. Холодницький розповів, що Продан ігнорує уже другий офіційний виклик

Водночас сам Продан написав у Facebook, що з липня звертався в ГПУ та САП і пропонував прийти і надати пояснення, але йому там не відповідали.

Наразі Продан перебуває за кордоном, за його словами, на медичному обстеженні.

Він пише, що планував поїздку через рекомендацію лікарів, "щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки, його проблема вирішується лише хірургічним шляхом".

"7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого… Повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина", - заявив Продан.

Колишній фіскал не уточнив, коли повернеться з-за кордону та чи прийде в САП 15 листопада.

Продан заявив, що лише після повернення з лікування зможе надати необхідні документи та пояснення.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

Як повідомлялося, 16 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ розкрила "стійке ієрархічне об’єднання" в лавах ДФС і оголосила про підозру начальнику Вінницької ДФС Осмоловському.

Він також додав, що прокуратура розслідує порушення, вчинені Мирославом Проданом на посаді в.о. очільника ДФС.

Більше за темою читайте в матеріалі УП "Дивна війна", або Осінні іспити прем'єра Гройсмана"

Альона Мазуренко, УП
Теми: Фіскальна служба прокуратура Генпрокуратура Холодницький
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