Продана вызвали в САП, а он поехал за границу

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, экс-главу ГФС ждут в САП в четверг на 10.00 утра. Холодницкий сообщил, что Продан игнорирует уже второй официальный вызов.

Сам Продан написал в Facebook, что с июля обращался в ГПУ и САП и предлагал прийти и дать объяснения, но ему там не отвечали.

Сейчас Продан находится за границей, по его словам, на медицинском обследовании.

Он пишет, что планировал поездку из-за рекомендации врачей, "чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, его проблема решается хирургическим путем".

"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, САП прислала повестку с требованием явиться к следователю... Повестка направлена ​​туда, где никогда не проживала моя семья", - заявил Продан.

Бывший фискал не уточнил, когда вернется из-за границы и придет ли в САП 15 ноября.

Продан заявил, что после возвращения из лечения сможет предоставить необходимые документы и объяснения.

Как сообщалось, 16 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ раскрыла "устойчивое иерархическое объединение" в рядах ГФС и объявила о подозрении начальнику Винницкой ГФС Осмоловскому.

Он также добавил, что прокуратура расследует нарушения, совершенные Мирославом Проданом в должности и.о. главы ГФС.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана по его собственному заявлению.

Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы и Продан собирается в нем участвовать.

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