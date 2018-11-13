Продана вызвали в САП, а он поехал за границу

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.

Об этом сам Продан написал 13 ноября в Facebook.

Экс-глава ГФС утверждает, что с июля обращался в ГПУ и САП и предлагал прийти и дать объяснения, но ему там не отвечали.

Сейчас Продан находится за границей, по его словам, на медицинском обследовании.

Он пишет, что планировал поездку через рекомендацию врачей, "чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, его проблема решается хирургическим путем".

"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, САП прислала повестку с требованием явиться к следователю ... Повестка направлена ​​туда, где никогда не проживала моя семья", - заявил Продан.

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий рассказал УП, что Продан игнорирует уже второй официальный вызов. По его словам, экс-главы ГФС ждут в САП в четверг на 10.00 утра.

Бывший фискал не уточнил, когда вернется из-за границы и придет ли в САП 15 ноября.

Продан заявил, что после возвращения из лечения сможет предоставить необходимые документы и объяснения.

5 сентября Кабинет министров уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана по его собственному заявлению.

Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы и Продан собирается в нем участвовать.

Как сообщалось, 16 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ раскрыла "устойчивое иерархическое объединение" в рядах ГФС и объявила о подозрении начальнику Винницкой ГФС Осмоловскому.

Он также добавил, что прокуратура расследует нарушения, совершенные Мирославом Проданом в должности и.о. главы ГФС.

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