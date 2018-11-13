Поява поліції в "офісі активістів" не пов'язана зі справою Гандзюк

Приїзд поліції у сквот "Речовий доказ", який використовує як офіс ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", пов'язаний не зі справою про вбивство активістки, а лише з конфліктом орендарів.

Про це "Українській правді" повідомили в поліції Києва.

"Щодо подій навколо сквоту "Речовий доказ": вчора ввечері правоохоронці отримали виклик про те, що за вказаною адресою виник конфлікт", - розповіла речник поліції Києва Оксана Блищик.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління.

"На місці поліцейські з'ясували також, що в одній із кімнат, зданій в оренду, жінка облаштувала кав'ярню, у якій згодом почала реалізовувати алкоголь. Правоохоронці вилучили 15 пляшок алкоголю різних видів і склали на жінку протокол за ст. 156 КУпАП", - сказала Блищик.

Вона наголосила, що "жодний інших слідчих дій у вказаному приміщенні правоохоронці не проводили".

Цю ж версію подій – про конфлікт орендарів – "Українській правді" підтвердив і друг убитої Гандзюк юрист Масі Найєм.

За його словами, ввечері 12 листопада, він з друзями, дійсно був у "Речовому доказі". На таких зустрічах вони обговорювали питання, пов’язані зі смертю Гандзюк – як то підтримка рідних чи бюрократичні питання.

Найєм додав, що в той час до нього підійшли ті, хто орендують це приміщення і за документами мають право знаходитись там до кінця цього року, з проханням допомогти із втручанням поліції в їх діяльність.

"При розмові з поліцією я зрозумів, що їх викликали невідомі особи, одна з яких працювала продавцем кави і спиртних напоїв на другому поверсі, а інша – нібито адвокат власників приміщення. Причиною виклику нібито стало те, що їм не дали замінити замки на дверях ті особи, що орендують приміщення на Рейтарській, 8б під сквот", - розповів Найєм.

Він також додав, що під час спілкування з продавцем, з'ясував, що вона продає алкоголь без ліцензії (її не було в куточку споживача, як це має бути згідно закону). А відвідувачі йому розповіли, що алкоголь продавали без видачі фіскальних чеків.

"Тому запропонував орендарю, який показав договір оренди і весь цей час займає певні приміщення на Рейтарській, 8б, написати заяву про злочин (на моє переконання, це був злочин, передбачений ст. 162 ККУ – незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи)", - сказав юрист.

Він додав, що відповідну заяву написали, а також вказали в ній, що особи, які викликали поліцію, здійснювали незаконний продаж алкоголю.

За словами Найєма, інша сторона також написала заяву до поліції.

"Десь о десятій годині вечора поліція поїхала з місця. Вважаю даний конфлікт треба вирішувати спокійно: сівши за стіл переговорів і досягнувши компромісу. Наразі такі дії (намагання замінити замки при дійсному договорі оренди – ред.) з боку власника викликають сумнів", - підсумував Найєм.

Напередодні повідомлялося, що у сквот "Речовий доказ", який використовує як офіс ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", приїхала поліція. Деякі активісти назвали це "атакою поліції на сквот" і навіть пов'язали із затриманням екс-помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.