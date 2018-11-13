Появление полиции в "офисе активистов" не связано с делом Гандзюк

Приезд полиции в сквот "Речовий доказ", который использует как офис инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?", связан не с делом об убийстве активистки, а только с конфликтом арендаторов.

Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Киева.

"Что касается событий вокруг сквота "Речовий доказ": вчера вечером правоохранители получили вызов о том, что по указанному адресу возник конфликт", - рассказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского управления.

"На месте полицейские выяснили также, что в одной из комнат, сданной в аренду, женщина обустроила кафе, в котором впоследствии стала реализовывать алкоголь. Правоохранители изъяли 15 бутылок алкоголя различных видов и составили на женщину протокол по ст. 156 КУпАП" - сказала Блищик.

Она подчеркнула, что "никаких других следственных действий в указанном помещении правоохранители не проводили".

Эту же версию событий – о конфликте арендаторов – "Украинской правде" подтвердил и друг убитой Гандзюк юрист Маси Найем.

По его словам, вечером 12 ноября, он с друзьями, действительно был в "Речовому доказі". На таких встречах они обсуждали вопросы, связанные со смертью Гандзюк, – как то поддержка родных или бюрократические вопросы.

Найем добавил, что в то время к нему подошли те, кто арендуют это помещение и по документам имеют право находиться там до конца этого года, с просьбой помочь с вмешательством полиции в их деятельность.

"При разговоре с полицией я понял, что их вызвали неизвестные лица – одна из них работает продавцом кофе и спиртных напитков на втором этаже, а другая – якобы адвокат владельцев помещения. Причиной вызова якобы стало то, что им не позволили заменить замки на дверях те лица, которые арендуют помещения на Рейтарской, 8б под сквот ", - рассказал Найем.

Он также добавил, что во время общения с продавцом, выяснил, что она продает алкоголь без лицензии (ее не было в уголке потребителя, как это должно быть по закону). А посетители ему рассказали, что алкоголь продавали без выдачи фискальных чеков.

"Поэтому предложил арендатору, который показал договор аренды и все это время занимает определенные помещения на Рейтарской, 8б, написать заявление о преступлении (по моему убеждению, это было преступление, предусмотренное ст. 162 УК – незаконное проникновение в жилище или другое владение лица)", - сказал юрист.

Он добавил, что соответствующее заявление написали, а также указали в нем, что лица, которые вызвали полицию, осуществляли незаконную продажу алкоголя.

По словам Найема, другая сторона также написала заявление в полицию.

"Около десяти часов вечера полиция уехала с места. Считаю данный конфликт надо решать спокойно: сев за стол переговоров и достигнув компромисса. Сейчас такие действия (попытки заменить замки при действительном договоре аренды – ред.) со стороны владельца вызывают сомнение", - подытожил Найем.

Накануне сообщалось, что в сквот "Речовий доказ", который использует как офис инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?", приехала полиция. Некоторые активисты назвали это "атакой полиции на сквот" и даже связали с задержанием экс-помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского.