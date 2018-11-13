Справа Гандзюк: В офіс активістів приїхала поліція. Вони пов'язують це із затриманням Павловського

У сквот "Речовий доказ", який використовує як офіс ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", приїхала поліція. Активісти пов'язують "атаку поліції на сквот" із затриманням екс-помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Про це повідомляється на сторінці ініціативи у Facebook.

"У сквот Речовий доказ, який використовує за офіс ініціатива Хто замовив Катю Гандзюк, приїхала поліція. Нагадаємо, саме сьогодні СБУ затримали ймовірного організатора вбивства Каті - Ігоря Павловського. Поліція не могла затримати його три місяці, поки справу не передали в СБУ.", - йдеться у повідомленні.

"Ми пов'язуємо затримання Павловського і атаку поліції на сквот, який слугував за організаційний простір для нашої ініціативи. Ми не вважаємо це співпадінням і розцінюємо це як спробу тиску на ініціативу і свідоме створення складнощів нашій роботі", - наголосили в ініціативі.

Водночас журналістка Наталія Седлецька у своєму Facebook написала, що митці та художники, "які більше двох років успішно розбудовували відкритий творчий осередок" у галереї-сквоті "Едукаторіум", - на межі виселення.

"У галереї-сквоті Едукаторіум на вулиці Рейтарській сьогодні (12 листопада - ред.) гаряче.

Сьогодні митцям вимикали світло, і тут з’явилися нібито нові орендарі. Кажуть, уклали з власником новий контракт на оренду всього другого поверху, хоча документів не показали.

Вони ж написали заяву в поліцію - поскаржились на митців, які виселятися не збираються, бо в них ще діє свій контракт на оренду", - написала Седлецька.

За її словами, це протистояння вже переросло в дещо набагато більше ніж боротьба художників за одне приміщення.

"Цей будинок поруч з Софіївським собором був виведений за безцінь з комунальної власності, за часів коли Олесь Довгий був секретарем Київради. І зрештою - опинився в його ж руках. На пару з тестем Романа Насірова.

Як і ще низка будівель поруч - на цій же вулиці Рейтарській", - підкреслила журналістка.

Вона повідомила, що місцеві мешканці, митці і громадські активісти об’єднались, щоб не дати Довгому та Насірову забудувати офісами та багатоповерхівками охоронну зону ЮНЕСКО, та вимагають повернення будівель на баланс міста.

Крім цього, активісти і митці виступають з ідеєю створення музейного кварталу.

Раніше стало відомо, що колишнього помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Йому висунуто звинувачення за статтями про співучасть у вбивстві Гандзюк.

6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верхвоній Раді, заявив, що у справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство.

Днем раніше, 5 листопада, організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, щопосередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський, що має кличку "Собака". Повідомлялось, що Павловський є офіційним помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС у Херсонській області", але нардеп назвав це маячнею.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна і Микиту Грабчука. Торбін у підозрі фігурує як організатор замаху. Грабчука називають безпосереднім виконавцем нападу.

Поліція заявляла, що четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.