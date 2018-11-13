В автомобілі, який їхав з ОРДЛО, знайшли пломби ЦВК України

Прикордонники виявили номерні пломби Центральної виборчої комісії України в автомобілі, що прямував з окупованої території Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

"В КПВВ "Новотроїцьке" військовослужбовці Донецького прикордонного загону під час огляду транспортного засобу, що прибув з тимчасово окупованої території України, виявили номерні пломби ЦВК України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянина, що їх переміщував, разом зі знахідкою передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

На прохання уточнити, в Державній прикордонній службі пояснили "Українській правді", що вилучені пломби не мають відношення до виборчого процесу.

"В ході подальшого уточнення обставин, вдалося з’ясувати, що ці пломби ніякого відношення не мають ні до так званих "виборів" в ОРДЛО, ні до виборів на території, підконтрольній уряду України", – сказав речник ДПСУ Олег Слободян.

Вищезгаданий громадянин отримав їх від свого товариша ще в довоєнний період на Донеччині як залишки після якогось виборчого процесу. Чоловік їх використовував суто в побутових цілях.

"Жодних зв’язків цього громадянина із терористичними військами не встановлено. Жодним чином не підтверджено, що ці пломби можуть мати відношення до так званого "виборчого" процесу", – наголосив Слободян.

Як повідомлялось, проросійські бойовики 11 листопада провели незаконні "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії".

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