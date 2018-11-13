В автомобілі, який їхав з ОРДЛО, знайшли пломби ЦВК України

Прикордонники виявили номерні пломби Центральної виборчої комісії України в автомобілі, що прямував з окупованої території Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

"В КПВВ "Новотроїцьке" військовослужбовці Донецького прикордонного загону під час огляду транспортного засобу, що прибув з тимчасово окупованої території України, виявили номерні пломби ЦВК України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадянина, що їх переміщував, разом зі знахідкою передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

"Українська правда" звернулася за додатковим коментарем до Держприкордонслужби.

Як повідомлялось, проросійські бойовики 11 листопада провели незаконні "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії".