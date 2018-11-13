В автомобиле, следовавшем из ОРДЛО, обнаружили пломбы ЦИК Украины

Пограничники обнаружили номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины в автомобиле, следовавшем из оккупированной территории Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

"В КПВВ "Новотроицкое" военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего из временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.

На просьбу уточнить, в Государственной пограничной службе объяснили "Украинской правде", что изъятые пломбы не имеют отношения к избирательному процессу.

"В ходе дальнейшего уточнения обстоятельств, удалось выяснить, что эти пломбы никакого отношения не имеют ни к так называемым" выборов "в ОРДЛО, ни к выборам на территории, подконтрольной правительству Украины", - сказал представитель ГНСУ Олег Слободян.

Вышеупомянутый гражданин получил их от своего товарища еще в довоенный период в Донецкой области как остатки после какого-то избирательного процесса. Мужчина их использовал исключительно в бытовых целях.

"Никаких связей этого гражданина с террористическими войсками не установлено. Никоим образом не подтверждено, что эти пломбы могут иметь отношение к так называемому "избирательному" процессу", - подчеркнул Слободян.

Как сообщалось, пророссийские боевики 11 ноября провели незаконные "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России".

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