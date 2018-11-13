В автомобиле, следовавшем из ОРДЛО, обнаружили пломбы ЦИК Украины
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Вторник, 13 ноября 2018, 11:39
Пограничники обнаружили номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины в автомобиле, следовавшем из оккупированной территории Донбасса.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.
"В КПВВ "Новотроицкое" военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего из временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.
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