В автомобиле, следовавшем из ОРДЛО, обнаружили пломбы ЦИК Украины

Пограничники обнаружили номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины в автомобиле, следовавшем из оккупированной территории Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

"В КПВВ "Новотроицкое" военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего из временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.