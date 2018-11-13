Екс-депутатці дали умовний термін за допомогу бойовикам з "референдумом"

Екс-депутатку Марківської селищної ради Луганської області засудили до умовного терміну за участь в організації незаконного "референдуму" бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Марківський райсуд Луганської області визнав жінку винною в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Їй призначили покарання у вигляді 5 років, але звільнили від відбування строку з випробуванням на 3 роки.

Жінка у 2014 році спільно з іншими особами організовувала на території Марківського району вісім виборчих дільниць для проведення так званого "референдуму" на підтримку "Акту про державну самостійність "ЛНР".

Засуджена складала списки осіб, які брали участь у незаконному голосуванні та видавала присутнім "бюлетені".

"Після проведення незаконного референдуму разом з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, депутат передала "бюлетені" представникам так званої "ЛНР" для подальшого підрахунку та оголошення "результатів", – стверджують у прокуратурі.

Зазначається, що екс-депутатка визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла правоохоронним органам та суду у розкритті злочину та викритті інших співучасників.

Між жінкою та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Прокуратура не називає ім’я жінки.

У реєстрі судових рішень оприлюднений вирок від 8 листопада. Тоді Марківський райсуд дав 5 років умовно Меженській Людмилі Іванівні. Вона значиться як вихователька дитячого садочку.

18 жовтня суд у Луганській області дав 5 років в'язниці умовно жінці, яка брала участь в організації так званого "референдуму" щодо державної самостійності "ЛНР".