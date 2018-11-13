Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-депутатці дали умовний термін за допомогу бойовикам з "референдумом"

Вівторок, 13 листопада 2018, 11:29

Екс-депутатку Марківської селищної ради Луганської області засудили до умовного терміну за участь в організації незаконного "референдуму" бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Марківський райсуд Луганської області визнав жінку винною в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Їй призначили покарання у вигляді 5 років, але звільнили від відбування строку з випробуванням на 3 роки.

Жінка у 2014 році спільно з іншими особами організовувала на території Марківського району вісім виборчих дільниць для проведення так званого "референдуму" на підтримку "Акту про державну самостійність "ЛНР".

Засуджена складала списки осіб, які брали участь у незаконному голосуванні та видавала присутнім "бюлетені".

"Після проведення незаконного референдуму разом з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, депутат передала "бюлетені" представникам так званої "ЛНР" для подальшого підрахунку та оголошення "результатів", – стверджують у прокуратурі.

Зазначається, що екс-депутатка визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла правоохоронним органам та суду у розкритті злочину та викритті інших співучасників.

Між жінкою та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Прокуратура не називає ім’я жінки.

У реєстрі судових рішень оприлюднений вирок від 8 листопада. Тоді Марківський райсуд дав 5 років умовно Меженській Людмилі Іванівні. Вона значиться як вихователька дитячого садочку.

18 жовтня суд у Луганській області дав 5 років в'язниці умовно жінці, яка брала участь в організації так званого "референдуму" щодо державної самостійності "ЛНР".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОЛуганськ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: