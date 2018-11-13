Экс-депутату дали условный срок за помощь боевикам с "референдумом"

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Вторник, 13 ноября 2018, 12:29

Экс-депутата Марковской поселкового совета Луганской области приговорили к условному сроку за участие в организации незаконного "референдума" боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Марковский райсуд Луганской области признал женщину виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ей назначили наказание в виде 5 лет, но освободили от отбывания срока с испытанием на 3 года.

Женщина в 2014 году совместно с другими лицами организовывала на территории Марковского района восемь избирательных участков для проведения так называемого "референдума" в поддержку "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

Осужденная составляла списки лиц, участвовавших в незаконном голосовании и выдавала присутствующим "бюллетени".

"После проведения незаконного референдума вместе с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, депутат передала "бюллетени" представителям так называемой "ЛНР" для дальнейшего подсчета и объявления "результатов", – утверждают в прокуратуре.

Отмечается, что экс-депутат признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала правоохранительным органам и суду в раскрытии преступления и изобличении других соучастников.

Между женщиной и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Прокуратура не называет имя женщины.

В реестре судебных решений обнародован приговор от 8 ноября. Тогда Марковский райсуд дал 5 лет условно Меженской Людмиле Ивановне. Она значится как воспитательница детского сада.

18 октября суд в Луганской области дал 5 лет тюрьмы условно женщине, которая участвовала в организации так называемого "референдума" по государственной самостоятельности "ЛНР".

Украинская правда
Темы: ОРДЛО Луганск
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