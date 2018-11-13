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Заступник голови СБУ вдруге програв суд Шабуніну за пост у Facebook

Вівторок, 13 листопада 2018, 12:07

Перший заступник голови Служби безпеки Павло Демчина програв апеляцію проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Як повідомляє ЦПК, Апеляційний суд Києва ухвалив рішення 30 жовтня.

"Демчина вимагав захистити його честь та гідність, визнавши недостовірним текст посту, розміщеного Шабуніним на своїй сторінці в мережі Facebook", – кажуть активісти.

Заступник голови СБУ просив визнати недостовірною й такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію, а також спростувати інформацію з посту Шабуніна.

Навесні 2017 року активіст поширив у соцмережі журналістське розслідування про Демчину. Шабунін переказав викладену у матеріалі інформацію про статки, які нібито належать співробітнику СБУ.

У березні 2017 року "Слідство.Інфо" повідомило, що Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.

Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.

"Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

13 вересня 2018 року Демчина заявив, що НАБУ підготувало йому підозру, і назвав це злочином.

Пізніше НАБУ підтвердило підозру у незаконному збагаченні Демчини. У бюро вважають, що офіційні доходи першого заступника голови СБУ були неспівмірними з витратами.

У свою чергу, генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо детектива, який підготував повідомлення про підозру Демчині.

Українська правда

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Теми: СБУсудЦПК
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