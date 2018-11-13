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Українці підтримують вступ до ЄС і НАТО

Вівторок, 13 листопада 2018, 12:10

Населення України продовжує підтримувати курс на євроінтеграцію та вступ до НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС, Центром Разумкова та Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, вступ до ЄС підтримує половина опитаних, проти – 30%. 

 

Вступ до НАТО має дещо більше прихильників (40%), ніж противників (36%). 

 

Відзначається, що прозахідний вектор користується вищим рівнем підтримки серед мешканців центрально-західних регіонів, більш молодших та заможніших респондентів.

Але загалом, відзначають соціологи, за останні 2 роки рівень підтримки вступу України як до ЄС, так і до НАТО дещо знизився.

За необхідності обрання одного з векторів зовнішньоекономічної інтеграції 47% декларують підтримку вступу до Євросоюзу і лише 11% – до Митного Союзу.

При цьому 30% заявляють, що Україна повинна бути рівновіддаленою як від Європи, так і від Росії. 

 

Опитування проходило 19 жовтня – 2 листопада. Було опитано 10 000 респондентів віком від 18 років в усіх областях України (крім населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 1%. 

Українська правда

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Теми: соціологіяЄСНАТО
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