Украинцы поддерживают вступление в ЕС и НАТО

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Вторник, 13 ноября 2018, 13:10

Население Украины продолжает поддерживать курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

Так, вступление в ЕС поддерживает половина опрошенных, против – 30%.

 

Вступление в НАТО имеет немного больше сторонников (40%), чем противников (36%). 

 

Отмечается, что прозападный вектор пользуется большим уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более младших и состоятельных респондентов. 

Но в целом, отмечают социологи, за последние 2 года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО немного снизился. 

При необходимости избрания одного из векторов внешнеэкономической интеграции 47% декларируют поддержку вступления в Евросоюз и только 11% – в Таможенный Союз.

При этом 30% заявляют, что Украина должна быть равноудаленной как от Европы, так и от России. 

 

Опрос проходил 19 октября – 2 ноября. Было опрошено 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Украинская правда
Темы: социология ЕС НАТО
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