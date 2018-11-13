Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Вторник, 13 ноября 2018, 12:10

Население Украины продолжает поддерживать курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

Так, вступление в ЕС поддерживает половина опрошенных, против – 30%.

 

Вступление в НАТО имеет немного больше сторонников (40%), чем противников (36%). 

 

Отмечается, что прозападный вектор пользуется большим уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более младших и состоятельных респондентов. 

Но в целом, отмечают социологи, за последние 2 года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО немного снизился. 

При необходимости избрания одного из векторов внешнеэкономической интеграции 47% декларируют поддержку вступления в Евросоюз и только 11% – в Таможенный Союз.

При этом 30% заявляют, что Украина должна быть равноудаленной как от Европы, так и от России. 

 

Опрос проходил 19 октября – 2 ноября. Было опрошено 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Украинская правда
Темы: социологияЕСНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: