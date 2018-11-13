Украинцы поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Население Украины продолжает поддерживать курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

Так, вступление в ЕС поддерживает половина опрошенных, против – 30%.

Вступление в НАТО имеет немного больше сторонников (40%), чем противников (36%).

Отмечается, что прозападный вектор пользуется большим уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более младших и состоятельных респондентов.

Но в целом, отмечают социологи, за последние 2 года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО немного снизился.

При необходимости избрания одного из векторов внешнеэкономической интеграции 47% декларируют поддержку вступления в Евросоюз и только 11% – в Таможенный Союз.

При этом 30% заявляют, что Украина должна быть равноудаленной как от Европы, так и от России.

Опрос проходил 19 октября – 2 ноября. Было опрошено 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.