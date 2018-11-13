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Майже 900 в'язнів просяться з ОРДЛО на підконтрольну територію - Денісова

Вівторок, 13 листопада 2018, 12:26

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що 895 ув'язнених, які відбувають покарання в тюрмах так званих "ДНР" і "ЛНР", звертаються до неї з проханням про переведення на підконтрольну Києву територію, і Україна готова їх забрати.

Про це вона сказала у вівторок в ході засідання "круглого столу" в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"З кінця 2014 року і по теперішній час в секретаріат омбудсмена надійшли звернення від 895 громадян (укладених ЛНР-ДНР - ред.), з яких 470 - з Донецької області і 425 - з Луганської області", - сказала вона.

Омбудсмен підкреслила, що "Україна готова забрати всіх ув'язнених".

За її словами, ці ув'язнені використовуються на непідконтрольних територіях в якості безкоштовної робочої сили, а також в бойових діях.

У свою чергу перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко нагадала журналістам, що на переговорній площадці в Мінську українська сторона неодноразово намагалася домовитися про час і місце передачі на підконтрольну територію укладених з "ДНР" і "ЛНР".

"Пані Денісова готова хоч завтра виїхати і забрати ці сотні засуджених, які в автозаках переїдуть і відбуватимуть покарання за українським законодавством в українських в'язницях. Але ми не бачимо відповіді на це від маріонеток Кремля і тут є вже політичні ігрища Москви, яка вимагає, щоб Денісова вела прямі переговори з так званими представниками ОРДЛО", - сказала Геращенко

За її словами, на початку конфлікту на Донбасі в тюрмах на окупованих територіях залишалися близько 16 тисяч засуджених.

"За цей час нам вдалося перевести кілька сотень (на територію, підконтрольну Києву - ред.)... Серед тих, кого передали, були і завербовані, які потім намагалися влаштовувати бунти, були ті, чиї родичі так чи інакше матеріально стимулювали бойовиків, щоб їх перевели", - розповіла вона.

Також Геращенко додала, що міжнародним партнерам слід "займати більш активну позицію в питаннях, в тому числі, доступу, до в'язниць на окупованих територіях" Донбасу.

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Теми: ОРДЛОДонбасв'язниця
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