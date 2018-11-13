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Почти 900 заключенных просятся из ОРДЛО на подконтрольную территорию - Денисова

Вторник, 13 ноября 2018, 12:26

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 895 заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах так называемых "ДНР" и "ЛНР", обращаются к ней с просьбой о переводе на подконтрольную Киеву территорию, и Украина готова их забрать.

Об этом она сказала во вторник в ходе заседания "круглого стола" в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"С конца 2014 года и по настоящее время в секретариат омбудсмена поступили обращения от 895 граждан (заключенных ЛНР-ДНР - ред.), из которых 470 – из Донецкой области и 425 – из Луганской области", - сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что "Украина готова забрать всех заключенных".

По ее словам, эти заключенные используются на неподконтрольных территориях в качестве бесплатной рабочей силы, а также в боевых действиях.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко напомнила журналистам, что на переговорной площадке в Минске украинская сторона неоднократно пыталась договориться о времени и месте передачи на подконтрольную территорию заключенных из "ДНР" и "ЛНР".

"Госпожа Денисова готова хоть завтра выехать и забрать эти сотни осужденных, которые в автозаках переедут и будут отбывать наказание по украинскому законодательству в украинских тюрьмах. Но мы не видим ответа на это от марионеток Кремля и тут есть уже политические игрища Москвы, которая требует, чтобы Денисова вела прямые переговоры с так называемыми представителями ОРДЛО", - сказала Геращенко

По ее словам, в начале конфликта на Донбассе в тюрьмах на оккупированных территориях оставались около 16 тысяч осужденных.

"За это время нам удалось перевести несколько сотен (на территорию, подконтрольную Киеву - ред.)... Среди тех, кого передали, были и завербованные, которые потом пытались устраивать бунты, были те, чьи родственники так или иначе материально стимулировали боевиков, чтобы их перевели", - рассказала она.

Также Геращенко добавила, что международным партнерам следует "занимать более активную позицию в вопросах, в том числе, доступа, к тюрьмам на оккупированных территориях" Донбасса.

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Темы: ОРДЛОДонбасстюрьма
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