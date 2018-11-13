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"Саша-потеряй": невигідні документи для Гройсмана можуть "загубити"

Вівторок, 13 листопада 2018, 12:29

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко може "загубити" для прем’єр-міністра Володимира Гройсмана певні невигідні документи або навпаки пришвидшити їхнє потрапляння на розгляд уряду.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди" "Малий Кабмін. Хто кому в #УрядіГройсман".

Через характер завдань, які виконує для прем’єра Саєнко, у нього з’явилось непублічне прізвисько, яке УП доводилось чути одразу від кількох міністрів, – "Саша-потеряй".

Ще більше важливість Саєнка зросла після реформи держслужби, йдеться в статті.

З одного боку, його власна посада після цієї реформи має невизначений юридичний статус, її слід було б ліквідувати. Але з іншого – у сфері впливу керівника секретаріату Кабміну опинились конкурсні комісії, які відбирають кандидатів на вакантні посади в безліч державних органів та установ.

Саме цей міністр разом із наближеним до прем’єра депутатом Вадимом Денисенком став співзасновником нового політичного руху, якому пророкують стати "партією Гройсмана", – Української стратегії успіху.

Кістяк тісного довіреного кола соратників, до якого звертається Гройсман, коли має вирішити якісь тактичні чи стратегічні задачі деякі міністри встигли охрестити "малим Кабміном".

"У цьому колі прем’єр ухвалює деякі рішення, коли частково не хоче розголосу чи витоку інформації, а частково боїться зради", – йдеться в матеріалі УП.

Прикладом цього можна навести ситуацію зі збільшенням ціни на газ, яку Гройсман відтягував до останнього, а весь Кабмін до останнього не знав, чи будуть підніматись тарифи. 

Хто з людей прем’єра за що відповідає, і як вони всі разом забирали в президента Петра Порошенка омріяний контроль над урядо, читайте в продовженні серії матеріалів УП про життя #УрядуГройсмана.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівГройсман
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