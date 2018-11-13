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"Саша-потеряй": невыгодные документы для Гройсмана могут "пропасть"

Вторник, 13 ноября 2018, 12:29

Министр Кабинета министров Александр Саенко может "потерять" для премьер-министра Владимира Гройсмана определенные невыгодные документы или наоборот ускорить их попадание на рассмотрение правительства.

Об этом говорится в материале "Украинской правды" "Малый Кабмин. Кто кому в #КабминеГройсман".

Из-за характера задач, которые выполняет для премьера Саенко, у него появилось непубличное прозвище, которое УП приходилось слышать сразу от нескольких министров – "Саша-потеряй".

Еще больше важность Саенко выросла после реформы госслужбы, идет речь в статье.

С одной стороны, его собственная должность после этой реформы имеет неопределенный юридический статус, ее следовало бы ликвидировать. Но с другой – в сфере влияния руководителя секретариата Кабмина оказались конкурсные комиссии, которые отбирают кандидатов на вакантные должности в множество государственных органов и учреждений.

Именно этот министр вместе с приближенным к премьеру депутатом Вадимом Денисенко стал соучредителем нового политического движения, которому прочат стать "партией Гройсмана", – Украинской стратегии успеха.

Костяк тесного доверенного круга соратников, к которому обращается Гройсман, когда должен решить какие-то тактические или стратегические задачи некоторые министры успели окрестить "малым Кабмином".

"В этом кругу премьер принимает некоторые решения, когда частично не хочет огласки или утечки информации, а частично боится предательства", – говорится в материале УП.

Примером этого можно привести ситуацию с увеличением цены на газ, которую Гройсман оттягивал до последнего, а весь Кабмин до последнего не знал, будут ли подниматься тарифы.

Детальнее о том, кто из людей премьера за что отвечает, и как они все вместе забирали у президента Петра Порошенко желанный контроль над правительством, читайте в продолжении серии материалов УП о жизни #КабминаГройсмана.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министровГройсман
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