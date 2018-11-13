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ЦВК планує створити підрозділ з кібербезпеки до виборів

Вівторок, 13 листопада 2018, 13:03

Центральна виборча комісія планує створити окремий підрозділ для гарантування кібербезпеки під час виборів.

Про це заявила секретар комісії Наталія Бернацька на першій прес-конференції нової ЦВК 13 листопада, повідомляє "Радіо Свобода".

"У наших планах створити окремий підрозділ, який буде опікуватися питаннями кібербезпеки", - сказала вона.

Бернацька додала, що наразі ЦВК шукає висококваліфікованих спеціалістів і запрошує їх на конкурси.

"Просимо збільшити кількість ІТ-спеціалістів, щоб наступного року ми могли кібербезпеку забезпечити вище, ніж на виборах в інших країнах", – сказала секретар ЦВК.

Водночас, як зазначив заступник голови ЦВК Олег Конопольський, на відкриті вакансії ІТ-спеціалістів ще не було жодного охочого.

Нагадаємо, у жовтні ЦВК просила Верховну Раду дозволити витратити 49 мільйонів 660 тисяч гривень на забезпечення кібербезпеки майбутніх виборів.

20 вересня Верховна Рада призначила до Центральної виборчої комісії 14 нових членів.

Перед тим Верховна Рада збільшила кількість членів ЦВК з 15-ти до 17 осіб.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.

Теми: ЦВКвиборихакери
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