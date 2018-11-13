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ЦИК планирует создать подразделение по кибербезопасности до выборов

Вторник, 13 ноября 2018, 13:03

Центральная избирательная комиссия планирует создать отдельное подразделение для обеспечения кибербезопасности во время выборов.

Об этом заявила секретарь комиссии Наталья Бернацкая на первой пресс-конференции новой ЦИК 13 ноября, сообщает "Радио Свобода".

"В наших планах создать отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами кибербезопасности", - сказала она.

Бернацкая добавила, что сейчас ЦИК ищет высококвалифицированных специалистов и приглашает их на конкурсы.

"Просим увеличить количество ИТ-специалистов, чтобы в следующем году мы могли кибербезопасность обеспечить выше, чем на выборах в других странах", - сказала секретарь ЦИК.

В то же время, как отметил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский, на открытые вакансии ИТ-специалистов еще не было ни одного желающего.

Напомним, в октябре ЦИК просила Верховную Раду позволить потратить 49 миллионов  660 тысяч гривен на обеспечение кибербезопасности будущих выборов.

20 сентября Верховная Рада назначила в Центральную избирательную комиссию 14 новых членов.

Перед тем Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК с 15 до 17 человек.

В 2019 году в Украине должны состояться очередные президентские и парламентские выборы – в марте и октябре.

Темы: ЦИКвиборыхакеры
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