ЦИК планирует создать подразделение по кибербезопасности до выборов

208 просмотров
Вторник, 13 ноября 2018, 14:03

Центральная избирательная комиссия планирует создать отдельное подразделение для обеспечения кибербезопасности во время выборов.

Об этом заявила секретарь комиссии Наталья Бернацкая на первой пресс-конференции новой ЦИК 13 ноября, сообщает "Радио Свобода".

"В наших планах создать отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами кибербезопасности", - сказала она.

Бернацкая добавила, что сейчас ЦИК ищет высококвалифицированных специалистов и приглашает их на конкурсы.

"Просим увеличить количество ИТ-специалистов, чтобы в следующем году мы могли кибербезопасность обеспечить выше, чем на выборах в других странах", - сказала секретарь ЦИК.

В то же время, как отметил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский, на открытые вакансии ИТ-специалистов еще не было ни одного желающего.

Темы: ЦИК виборы хакеры
powered by lun.ua
По теме
ЦИК назвал нелегитимными псевдовыборы в ОРДЛО 12 ноября 2018, 10:45
ЦИК отложила выборы в двух теробщинах Донетчины из-за террористической угрозы 1 ноября 2018, 22:36
Выборы в ОТГ как тест для новой ЦИК 10 октября 2018, 15:30
Все новости
Главные новости
"Саша-потеряй": невыгодные документы для Гройсмана могут "пропасть"
Репетиция зимы: Украину накроет 6 сантиметров снега
Половина украинцев не проголосуют за Порошенко ни в коем случае – опрос
Министры ЕС на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе и ситуацию на Азове
Все новости
здоровье

Работают ли "лекарства" от похмелья?

здоровье

7 способов улучшить "дыхалку"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів