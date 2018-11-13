ЦИК планирует создать подразделение по кибербезопасности до выборов

Центральная избирательная комиссия планирует создать отдельное подразделение для обеспечения кибербезопасности во время выборов.

Об этом заявила секретарь комиссии Наталья Бернацкая на первой пресс-конференции новой ЦИК 13 ноября, сообщает "Радио Свобода".

"В наших планах создать отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами кибербезопасности", - сказала она.

Бернацкая добавила, что сейчас ЦИК ищет высококвалифицированных специалистов и приглашает их на конкурсы.

"Просим увеличить количество ИТ-специалистов, чтобы в следующем году мы могли кибербезопасность обеспечить выше, чем на выборах в других странах", - сказала секретарь ЦИК.

В то же время, как отметил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский, на открытые вакансии ИТ-специалистов еще не было ни одного желающего.

Напомним, в октябре ЦИК просила Верховную Раду позволить потратить 49 миллионов 660 тысяч гривен на обеспечение кибербезопасности будущих выборов.

20 сентября Верховная Рада назначила в Центральную избирательную комиссию 14 новых членов.

Перед тем Верховная Рада увеличила количество членов ЦИК с 15 до 17 человек.

В 2019 году в Украине должны состояться очередные президентские и парламентские выборы – в марте и октябре.