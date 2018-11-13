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Кривому Рогу повернули тепло

Вівторок, 13 листопада 2018, 13:46

На всі котельні підприємства "Криворізька теплоцентраль" відновили постачання газу, всі об'єкти акціонерного товариства запущені в роботу.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба АТ "Криворізької теплоцентралі" у Facebook.

"Станом на 13 листопада всі котельні АТ "Криворізька Теплоцентраль" стабільно працюють та виходять на номінальний режим", - зазначають у товаристві.

Зокрема, в ніч на 13 листопада було запущено останню котельню № 5, до якої було обмежено постачання газу.

У товаристві стверджують, що проблема вирішена, а мешканці Довгинцівського району протягом доби відчують тепло у своїх оселях.

Нагадаємо, 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення. 

У Кривому Розі теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька теплоцентраль" – кожна охоплює приблизно по 50% міста. 

"Криворіжтепломережа" підписала договори і отримала газ для теплопостачання. А "Криворізька теплоцентраль" не має договору, але має мільярдний борг.

"Нафтогаз" звинуватив підконтрольний Дмитру Фірташу облгаз у зриві опалювального сезону в Кривому Розі.

Українська правда
Теми: теплокомуненергоКривий Ріг
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