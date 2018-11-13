На все котельные предприятия "Криворожская теплоцентраль" возобновили поставки газа, все объекты акционерного общества запущены в работу.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба АО "Криворожской теплоцентрали" в Facebook.

"По состоянию на 13 ноября все котельные АО "Криворожская теплоцентраль" стабильно работают и выходят на номинальный режим", - отмечают в обществе.

В частности, в ночь на 13 ноября была запущена последняя котельная № 5, в которую было ограничено поставку газа.

В обществе утверждают, что проблема решена, а жители Довгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах.

Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании – КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль" – каждая охватывает приблизительно по 50% города.

"Криворожтеплосеть" подписала договора и получила газ для теплоснабжения. А "Криворожская теплоцентраль" не заключила договора и имеет миллиардный долг.

"Нафтогаз" обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге.