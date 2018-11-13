Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кривому Рогу вернули тепло

Вторник, 13 ноября 2018, 13:46

На все котельные предприятия "Криворожская теплоцентраль" возобновили поставки газа, все объекты акционерного общества запущены в работу.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба АО "Криворожской теплоцентрали" в Facebook.

"По состоянию на 13 ноября все котельные АО "Криворожская теплоцентраль" стабильно работают и выходят на номинальный режим", - отмечают в обществе.

В частности, в ночь на 13 ноября была запущена последняя котельная № 5, в которую было ограничено поставку газа.

В обществе утверждают, что проблема решена, а жители Довгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах.

Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление. 

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании –  КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль" – каждая охватывает приблизительно по 50% города.

"Криворожтеплосеть" подписала договора и получила газ для теплоснабжения. А "Криворожская теплоцентраль" не заключила договора и имеет миллиардный долг.

"Нафтогаз" обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге.

Украинская правда
Темы: теплокоммунэнергоКривой Рог
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Все новости...
теплокоммунэнерго
Всем киевлянам вернули тепло – Кличко
В Киеве полностью восстановили теплоснабжение – Кличко
Слить воду при -3°C: КГГА дало указания на случай ЧС с теплоснабжением в Киеве
Последние новости
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:40
Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: спрос оживляется на готовое жилье – НБУ
Все новости...
Реклама: