Кононенко про вибори: Ви ще не бачили "фішок" Порошенка

Перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявив, що безвіз, томос і армія не є передвиборчими лозунгами президента і якщо він офіційно оголосить про участь у президентських виборах, то є ще, чим привернути увагу виборців.

Про це він розповів і інтервю Главкому.

Так, на питання, чи є якісь передвиборчі "фішки" у Порошенка, окрім безвізу, томосу, мови і віри, а також теми конституційних правок щодо курсу на НАТО і ЄС, Кононенко відповів, що у БПП ще не починали передвиборчу кампанію.

"По-перше, немає офіційної заяви Петра Порошенка про участь у виборах, тому наших "фішок" ви ще не бачили. НАТО і ЄС – надто серйозні питання, щоб називати їх "фішками"", - сказав нардеп.

При цьому він додав, що питання конституційний правок щодо вступу в НАТО і ЄС має потенціал і можливо цього місяця ці зміни будуть проголосовані у Верховній Раді.

"Адже наступний рік, як ви знаєте, – рік виборів. Конфігурація у владі може змінитися, виникають дуже серйозні ризики, що і курс країни може змінитися. Тому закріпити в Конституції напрямок на ЄС–НАТО – дуже важливо", - сказав Кононенко.

На питання, чи є у Порошенка план "Б" на випадок, якщо він програє президентські вибори, Кононенко відповів, що не може сказати, бо ще не працює штаб.

""Армія, мова, віра" – це не початок виборчої кампанії, це спроба донести до людей меседж, що ж зробив Петро Порошенко. Бо з донесенням у нас проблеми – у людей в голові або хороше, або погане. Важливо, щоб люди почали думати", - наголосив він.

Як свідчать результати опитування, проведеного КМІС, Центром Разумкова та Соціологічною групою "Рейтинг", 51,4% українців, які братимуть участь у виборах президента, не проголосують за Петра Порошенка за жодних обставин.

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