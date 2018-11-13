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Половина українців не проголосують за Порошенка нізащо – опитування

Вівторок, 13 листопада 2018, 11:31

51,4% українців, які братимуть участь у виборах президента, не проголосують за Петра Порошенка за жодних обставин.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС, Центром Разумкова та Соціологічною групою "Рейтинг".

"Антирейтинг політиків очолює Петро Порошенко – більше половини опитаних не проголосували б за нього за жодних обставин", - йдеться в повідомленні.

Навесні цей показник становив 45%, у вересні він зріс до 50%. 

Приблизно по 27,5 нізащо не проголосують за Юлію Тимошенко та Арсенія Яценюка. У вересні за них не проголосували б більше чверті опитаних. 

Чверть українців не підтримали б за жодних умов Олега Ляшка, а 22% – Юрія Бойка.  

 

Згідно з опитуванням, лідером президентського рейтингу залишається Юлія Тимошенко – її готові підтримати 21% тих, хто визначився з вибором та мають намір взяти участь у голосуванні.

Володимира Зеленського, який ще жодним чином не заявив про участь у виборах, підтримують 11%, Петра Порошенка і Анатолія Гриценка – по 10%.

За Юрія Бойка готові проголосувати 9%, за Олега Ляшка – 8%, Святослава Вакарчука – 6%, Євгена Мураєва – 5%.

Рейтинг інших кандидатів – менше 5%.   

 

Відзначається, що нині кожен п’ятий виборець вірить в те, що наступним президентом стане Тимошенко.  

"За останні півроку кількість тих, хто повірив у перемогу Тимошенко на президентських виборах зросла майже удвічі. Аналогічний показник Порошенка (14% вірять в його перемогу – ред.) майже не змінився", - йдеться в повідомленні.

Соціологи відзначають, що за результатами моделювання другого туру Тимошенко перемагає в усіх ймовірних електоральних парах. Натомість Порошенко програє усім можливим кандидатам на вихід у другий тур.  

 

Опитування проходило 19 жовтня – 2 листопада. Було опитано 10 000 респондентів віком від 18 років в усіх областях України (крім населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 1%. 

Українська правда

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Теми: виборипрезидентПорошенкоТимошенкосоціологія
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