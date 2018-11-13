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Кононенко о выборах: Вы еще не видели "фишек" Порошенко

Вторник, 13 ноября 2018, 14:05
Кононенко о выборах: Вы еще не видели фишек Порошенко

Первый заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что безвиз, томос и армия не является предвыборными лозунгами президента и если он официально объявит об участии в президентских выборах, то есть еще, чем привлечь внимание избирателей.

Об этом он рассказал и интервью Главкому.

Так, на вопрос, есть ли какие-то предвыборные "фишки" у Порошенко, кроме безвиза, томоса, языка и веры, а также темы конституционных поправок относительно курса на НАТО и ЕС, Кононенко ответил, что в БПП еще не начинали предвыборную кампанию.

"Во-первых, нет официального заявления Петра Порошенко об участии в выборах, потому наших "фишек" вы еще не видели. НАТО и ЕС - слишком серьезные вопросы, чтобы называть их "фишками"", - сказал нардеп.

При этом он добавил, что вопрос конституционных поправок по вступлению в НАТО и ЕС имеет потенциал и возможно в этом месяце эти изменения будут проголосованы в Верховной Раде.

"Ведь следующий год, как вы знаете, - год выборов. Конфигурация во власти может измениться, возникают очень серьезные риски, и курс страны может измениться. Поэтому закрепить в Конституции направление на ЕС-НАТО - очень важно", - сказал Кононенко.

На вопрос, есть ли у Порошенко план "Б" на случай, если он проиграет президентские выборы, Кононенко ответил, что не может сказать, потому что еще не работает штаб.

""Армия, язык, вера" - это не начало избирательной кампании, это попытка донести до людей месседж, что же сделал Петр Порошенко. Потому что с донесением у нас проблемы - у людей в голове или хорошее, или плохое. Важно, чтобы люди начали думать", - подчеркнул он.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг", 51,4% украинцев, которые будут участвовать в выборах президента, не проголосуют за Петра Порошенко при каких обстоятельствах.

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Украинская правда

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Темы: КононенкоПорошенкопрезидентвиборы
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