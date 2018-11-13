Скандальний готель на Андріївському узвозі: забудовник легалізував паркан

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Вівторок, 13 листопада 2018, 16:13

Суд дозволив зводити паркан забудовнику готелю на Андріївському узвозі в Києві.

Про це йдеться у рішенні Окружного адміністративного суду Києва від 29 жовтня.

Замовник будівництва ПП "Макрон" звернулось із проханням вжити заходи забезпечення позову. Його прохання задовольнили.

Суд зупинив рішення Департаменту міського благоустрою Київради, яким було зупинений дозвіл на будівництво паркану.

Також суд заборонив перешкоджати роботі баштового крану, який використовується для будівництва готельного комплексу.

Крім того, 19 жовтня суд зупинив дію наказу, яким було анульований дозвіл на будівництво на Андріївському.

Тоді ж зупинили дію двох приписів: про усунення порушення вимог законодавства та про зупинення підготовчих та будівельних робіт.

8 жовтня активісти провели акцію протесту проти зведення 30-метрової будівлі і повідомили, що комунальні служби планували знести паркан та кран на місці забудови.

9 жовтня частина паркану була демонтована. Однак кран і палі залишились за парканом.

За словами активістів, зведення готелю на Андріївському узвозі призводить до зсувів ґрунту, руйнації вулиці, пошкодження музеїв та прилеглих житлових будинків.

Як відомо, будівництво багатоповерхового готелю на Андріївському узвозі, поруч зі скандальним Театром на Подолі та просто навпроти музею Булгакова, почали восени 2016 року.

Мешканці столиці та активісти неодноразово протестували проти забудови.

Забудовником є відома компанія "KADORR Group" одеського мільйонера сирійського походження Аднана Ківана.

На ділянці площею 1,985 га має бути зведена будівля готелю загальною площею 13,6 тисячі кв. м і заввишки 4-7 поверхів з мансардою.

У ній розміститься готель на 182 номери, заклади громадського харчування, фітнес-центр і паркінг на 25 машиномісць.

Українська правда
Теми: Київ будівництво
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