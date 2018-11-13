Скандальный отель на Андреевском спуске: застройщик легализовал забор

Суд разрешил возводить забор застройщику гостиницы на Андреевском спуске в Киеве.

Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева от 29 октября.

Заказчик строительства ЧП "Макрон" обратилось с просьбой принять меры обеспечения иска. Его просьба была удовлетворена.

Суд приостановил решение Департамента городского благоустройства Киевсовета, которым было остановлено разрешение на строительство забора.

Также суд запретил препятствовать работе башенного крана, который используется для строительства гостиничного комплекса.

Кроме того, 19 октября суд приостановил действие приказа, которым было аннулировано разрешение на строительство на Андреевском.

Тогда же остановили действие двух предписаний: об устранении нарушений требований законодательства и о приостановлении подготовительных и строительных работ.

8 октября активисты провели акцию протеста против строительства 30-метрового здания и сообщили, что коммунальные службы планировали снести забор и кран на месте застройки.

9 октября часть забора была демонтирована. Однако кран и сваи остались за забором.

По словам активистов, возведение гостиницы на Андреевском спуске приводит к оползням, разрушению улицы, повреждению музеев и прилегающих жилых домов.

Как известно, строительство многоэтажного отеля на Андреевском спуске, рядом со скандальным Театром на Подоле и прямо напротив музея Булгакова, начали осенью 2016 года.

Жители столицы и активисты неоднократно протестовали против застройки.

Застройщиком является известная компания "KADORR Group" одесского миллионера сирийского происхождения Аднана Кивана.

На участке площадью 1,985 га должно быть возведено здание гостиницы общей площадью 13,6 тысячи кв. м и высотой 4-7 этажей с мансардой.

В нем будет отель на 182 номера, заведения общественного питания, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест.