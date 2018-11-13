Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальный отель на Андреевском спуске: застройщик легализовал забор

Вторник, 13 ноября 2018, 15:13
Скандальный отель на Андреевском спуске: застройщик легализовал забор

Суд разрешил возводить забор застройщику гостиницы на Андреевском спуске 14-16 в Киеве.

Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева от 29 октября.

Заказчик строительства ЧП "Макрон" обратилось с просьбой принять меры обеспечения иска. Его просьба была удовлетворена.

Суд приостановил решение Департамента городского благоустройства Киевсовета, которым было остановлено разрешение на строительство забора.

Также суд запретил препятствовать работе башенного крана, который используется для строительства гостиничного комплекса.

Кроме того, 19 октября суд приостановил действие приказа, которым было аннулировано разрешение на строительство на Андреевском.

Тогда же остановили действие двух предписаний: об устранении нарушений требований законодательства и о приостановлении подготовительных и строительных работ.

8 ноября активисты провели акцию протеста против строительства 30-метрового здания и сообщили, что коммунальные службы планируют снести забор и кран на месте застройки.

Андреевский спуск зовет на помощь
Андреевский спуск зовет на помощь
УП, 8.11.2018

9 ноября часть забора была демонтирована. Однако кран и сваи остались за забором.

По словам активистов, возведение гостиницы на Андреевском спуске приводит к оползням, разрушению улицы, повреждению музеев и прилегающих жилых домов.

Как известно, строительство многоэтажного отеля на Андреевском спуске, рядом со скандальным Театром на Подоле и прямо напротив музея Булгакова, начали осенью 2016 года.

Застройщиком является известная компания "KADORR Group" одесского миллионера сирийского происхождения Аднана Кивана.

На участке площадью 1,985 га хотят построить здание общей площадью 13,6 тысячи кв. м и высотой 4-7 этажей с мансардой. В нем будет отель на 182 номера, заведения общественного питания, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест.

Жители столицы и активисты неоднократно протестовали против застройки.

Андреевский спуск является памятником градостроительства местного и национального значения (вместе с Замковой горой). Вся улица как объект всемирного наследия находится под защитой ЮНЕСКО.

Украинская правда
Темы: Киевстроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:40
Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: спрос оживляется на готовое жилье – НБУ
Все новости...
Реклама: