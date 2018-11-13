УПЦ МП розриває євхаристійне спілкування з Константинополем

Собор єпископів УПЦ МП засудив рішення Вселенського Патріарху від 11 жовтня, про встановлення його юрисдикції на території України.

Про це йдеться у постанові Собору від 13 листопада.

Вказується, що рішення Синоду Константинопольського Патріархату від 11 жовтня стосовно українського церковного питання є "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".

"Зокрема, рішення про встановлення юрисдикції Константинопольського Патріархату на території України є наслідком спекулятивного трактування церковної історії. А рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон із лідерів розколу та визнання дійсності псевдохіротоній, які були звершені ними під час перебування в розколі, є наслідком спотвореного тлумачення православних канонів", - сказано у постанові.

Також зазначається, що, "визнавши розкольників у сущому сані, Константинопольський Патріархат, згідно з церковними правилами, сам став на шлях розколу".

"У зв’язку з цим, євхаристичне спілкування Української Православної Церкви з Константинопольським Патріархатом на даний час є неможливим і припиняється", - йдеться у постанові.

Також Собор виступив проти зміни назви Української Православної Церкви.

"Собор єпископів виступає проти будь-яких спроб змінити назву Української Православної Церкви (МП –ред.), про що вже заявляється першими особами держави", - сказано у постанові.

"У разі прийняття відповідних законопроектів Верховною Радою України, Українська Православна Церква буде захищати свої права всіма законними засобами, які передбачені "Основами соціальної концепції Української Православної Церкви", законодавством України та Європейською Конвенцією з прав людини", - йдеться у повідомленні.

3 листопада предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про єдину православну церкву в Україні, а також про зміну назви Української православної церкви (Московського патріархату) на "Російську православну церкву" в Україні.

7 листопада президент Петро Порошенко заявив, що російській церкві немає чого робити в Україні і закликав її представників повертатися назад до Росії.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

За словами предстоятеля УПЦ КП Філарета, дата проведення собору залежить від Вселенського патріарха.

Разом з тим, джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.