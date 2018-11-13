Начальник патрульної поліції отримав припис НАЗК через корупцію підлеглого

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Вівторок, 13 листопада 2018, 18:26

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис начальникові департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову.

Про це повідомляє прес-служба Агентства.

Як вказують в НАЗК, припис Жукову внесено стосовно підлеглого поліцейського, який порушив вимоги частини 1 статті 36 закону, а саме - строк передачі корпоративних прав, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією.

Крім того, НАЗК внесло приписи голові Києво-Святошинської районної державної адміністрації та Вишеньківському сільському голові Бориспільського району про порушення частини четвертої статті 12 Закону: невиконання законних вимог Національного агентства щодо надання інформації та належним чином засвідчених копій матеріалів на запит НАЗК.

Нагадаємо, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність.

Раніше НАЗК внесло припис меру Харкова Геннадію Кернесу та міністру культури Євгену Ніщуку.

Українська правда
Теми: НАЗК поліція корупція
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