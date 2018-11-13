Начальник патрульной полиции получил предписание НАПК из-за коррупции подчиненного

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Вторник, 13 ноября 2018, 18:26

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание начальнику департамента патрульной полиции Евгению Жукову.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Как указывают в НАПК, предписание Жукову внесены относительно подчиненного полицейского, который нарушил требования части 1 статьи 36 закона, а именно - срок передачи корпоративных прав, чем совершил правонарушение, связанное с коррупцией.

Кроме того, НАПК вынесло предписания голове Киево-Святошинской районной госадминистрации и Вишенькивскому сельскому голове Бориспольского района о нарушении части четвертой статьи 12 закона: невыполнение законных требований Национального агентства по предоставлению информации и надлежащим образом заверенных копий материалов на запрос НАПК.

Напомним, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения или организации несет ответственность.

Ранее НАПК внесло предписание мэру Харькова Геннадию Кернесу и министру культуры Евгению Нищуку.

Украинская правда
Темы: НАПК полиция коррупция
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