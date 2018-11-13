Бойовики били з гранатометів й мінометів, втрат немає
Упродовж доби російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене мінськими угодами.
Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.
За даними українських військових, противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика.
"З мінометів калібру 82 мм окупанти двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Кримського, а з гранатометів ворог провокував українських військових неподалік Красногорівки", - додали у штабі.
Підрозділи, що обороняються, в ході виконання завдань для стабілізації ситуації застосували чергові вогневі засоби.
"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил. Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав", - додали у прес-центрі.