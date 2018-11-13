Бойовики били з гранатометів й мінометів, втрат немає

Упродовж доби російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

За даними українських військових, противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика.

"З мінометів калібру 82 мм окупанти двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Кримського, а з гранатометів ворог провокував українських військових неподалік Красногорівки", - додали у штабі.

Підрозділи, що обороняються, в ході виконання завдань для стабілізації ситуації застосували чергові вогневі засоби.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил. Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав", - додали у прес-центрі.