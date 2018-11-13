Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики били из гранатометов и минометов, потерь нет

Вторник, 13 ноября 2018, 17:49

В течение суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным украинских военных, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык.

"С минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымского, а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку Красногоровки", - добавили в штабе.

Обороняющиеся подразделения в ходе выполнения задач по стабилизации ситуации применили дежурные огневые средства.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - добавили в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: ООСВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:40
Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: спрос оживляется на готовое жилье – НБУ
Все новости...
Реклама: