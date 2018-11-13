Боевики били из гранатометов и минометов, потерь нет
В течение суток российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
По данным украинских военных, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык.
"С минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымского, а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку Красногоровки", - добавили в штабе.
Обороняющиеся подразделения в ходе выполнения задач по стабилизации ситуации применили дежурные огневые средства.
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - добавили в пресс-центре.