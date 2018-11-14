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ООС: 8 обстрілів за добу, окупанти зосередили вогонь на Приазов’ї

Середа, 14 листопада 2018, 06:38

Упродовж минулої доби окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Двічі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Ворог обстрілював українські оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм загарбники двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського. 

Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика. В інших випадках важке озброєння не застосовувалось, проте, фіксувався інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів.

Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, 13 листопада двох російських окупантів було знищено, ще п’ять загарбників отримали поранення.

Поточної доби ворог провів один обстріл у районі Красногорівки. Важке озброєння не застосовувалось.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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