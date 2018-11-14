ООС: 8 обстрелов за сутки, оккупанты сосредоточили огонь на Приазовье

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Среда, 14 ноября 2018, 07:38

За прошедшие сутки оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг обстреливал Украинские оборонные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм захватчики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалык. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.

По данным разведки, 13 ноября двое российских оккупантов были уничтожены, еще пять захватчиков получили ранения.

С начала текущих суток враг провел один обстрел в районе Красногоровки. Тяжелое вооружение не применялось.

Темы: ООС боевые действия
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