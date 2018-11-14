Навального таки випустили з Росії, але він буде судитися
Російський опозиціонер Олексій Навальний зумів вилетіти за кордон на оприлюднення в Страсбурзі рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі.
Про це він написав в Instagram, поділившись фотографією.
"Цього разу мене не хотіли випускати, бо з прикордонницею сфотографувався. Дівчина аж підскочила. І телефон забрала б, але між нами була скляна перегородка. Прийшов спеціальний чувак, який простежив за тим, аби я видалив усі фотографії", – написав Навальний .
"Насправді цього разу все було окей. Зустріли й провели, як рідного. Прикордонниця запитала: а з якої причини Вас вчора не випустили? Я чесно відповів: не знаю, запитайте у свого начальства", – додав він.
Політик приніс із собою роздруковані прес-релізи служби судових приставів про те, що виїзд йому дозволено, але "нічого не знадобилося".
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В этот раз меня не хотели выпускать, потому что с пограничницей сфотографировался. Девушка аж вскочила. И телефон бы отняла, но между нами были стеклянная перегородка. Пришёл специальный чувак, который проследил за тем, чтобы я удалил все фотографии. На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили как родного. Пограничница спросила: а по какой причине вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства. К будочкам пограничников подошел с ворохом распечатанных пресс-релизов службы судебных приставов, объявляющих, что выезд мне разрешен. А что я ещё принесу? Они незаконно мне выезд закрыли, после скандала - открыли. Никаких юридических документов нет ни на первое, ни на второе. Ничего не понадобилось. Тем не менее, на ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными. Кроме того, есть явный ущерб: - вчера пропал мой билет, стоимостью 21 тысячу рублей. - мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией. Самолёт 2242, отель 2800, обратный билет, аэроэкспресс 1000. Всего: 8542 рублей. Пусть платят теперь, раз таким идиотизмом занимаются. Вопрос принципа.
"Тим не менше, на відомство це я подаю до суду. Головне: вимагаю визнати їхні дії незаконними", – написав Навальний.
"Крім того, є явний збиток: вчора пропав мій квиток, вартістю 21 тисяча рублів, мені вчора довелося терміново відправити юриста до Кірова, розбиратися з ситуацією. Літак 2242, готель 2800, зворотний квиток, Аероекспрес 1000. Всього: 8542 рублів", – додав він.
13 листопада Навальному не дали виїхати з РФ. Пізніше з'ясувалося, що служба судових приставів наклала заборону через неоплачений штраф у справі "Кировлісу". Після сплати штрафу заборону зняли.
Meduza, Українська правда