Навального таки випустили з Росії, але він буде судитися

Російський опозиціонер Олексій Навальний зумів вилетіти за кордон на оприлюднення в Страсбурзі рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі.

Про це він написав в Instagram, поділившись фотографією.

"Цього разу мене не хотіли випускати, бо з прикордонницею сфотографувався. Дівчина аж підскочила. І телефон забрала б, але між нами була скляна перегородка. Прийшов спеціальний чувак, який простежив за тим, аби я видалив усі фотографії", – написав Навальний .

"Насправді цього разу все було окей. Зустріли й провели, як рідного. Прикордонниця запитала: а з якої причини Вас вчора не випустили? Я чесно відповів: не знаю, запитайте у свого начальства", – додав він.

Політик приніс із собою роздруковані прес-релізи служби судових приставів про те, що виїзд йому дозволено, але "нічого не знадобилося".

"Тим не менше, на відомство це я подаю до суду. Головне: вимагаю визнати їхні дії незаконними", – написав Навальний.

"Крім того, є явний збиток: вчора пропав мій квиток, вартістю 21 тисяча рублів, мені вчора довелося терміново відправити юриста до Кірова, розбиратися з ситуацією. Літак 2242, готель 2800, зворотний квиток, Аероекспрес 1000. Всього: 8542 рублів", – додав він.

13 листопада Навальному не дали виїхати з РФ. Пізніше з'ясувалося, що служба судових приставів наклала заборону через неоплачений штраф у справі "Кировлісу". Після сплати штрафу заборону зняли.

Meduza, Українська правда