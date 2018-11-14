Навального таки выпустили из России, но он будет судиться

Российский оппозиционер Алексей Навальный сумел вылететь за границу на оглашение в Страсбурге решения Европейского суда по правам человека по своему делу.

Об этом он написал в Instagram, поделившись фотографией.

"В этот раз меня не хотели выпускать, потому что с пограничницей сфотографировался. Девушка аж вскочила. И телефон бы отняла, но между нами были стеклянная перегородка. Пришёл специальный чувак, который проследил за тем, чтобы я удалил все фотографии", – написал Навальный.

"На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили, как родного. Пограничница спросила: а по какой причине Вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства", – добавил он.

Политик принес с собой распечатанные пресс-релизы службы судебных приставов о том, что выезд ему разрешен, но "ничего не понадобилось".

"Тем не менее, на ведомство это я подаю в суд. Главное: требую признать их действия незаконными", – написал Навальный.

"Кроме того, есть явный ущерб: вчера пропал мой билет, стоимостью 21 тысячу рублей, мне вчера пришлось срочно отправить юриста в Киров, разбираться с ситуацией. Самолёт 2242, отель 2800, обратный билет, аэроэкспресс 1000. Всего: 8542 рублей", – добавил он.

13 ноября Навальному не дали выехать из РФ. Позже выяснилось, что служба судебных приставов наложила запрет из-за неоплаченного штрафа по делу "Кировлеса". После оплаты штрафа запрет сняли.

Meduza, Украинская правда