Сніг пішов – водіям дали "гарячу лінію" про всяк випадок
Середа, 14 листопада 2018, 08:51
У Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг.
Поки що його покрив незначний, із сантиметр, але він мете усе дужче.
Температура повітря трохи вища нуля.
Міністерство інфраструктури порадило у Twitter:
"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію на дорозі – телефонуйте на "гарячу" лінію "Укравтодору": 044 2871140".
November 14, 2018
Напередодні "Укравтодор" розмістив нагадування для водіїв у зв’язку з можливим мокрим снігом та ожеледицею.
Столична влада повідомляє, що снігоприбиральна техніка уже розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.