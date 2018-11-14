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Сніг пішов – водіям дали "гарячу лінію" про всяк випадок

Середа, 14 листопада 2018, 08:51
Сніг пішов – водіям дали гарячу лінію про всяк випадок
УП

У Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг.

Поки що його покрив незначний, із сантиметр, але він мете усе дужче.

Температура повітря трохи вища нуля.

 

Міністерство інфраструктури порадило у Twitter:

"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію на  дорозі – телефонуйте на "гарячу" лінію "Укравтодору": 044 2871140".

Напередодні "Укравтодор" розмістив нагадування для водіїв у зв’язку з можливим мокрим снігом та ожеледицею.

 

Столична влада повідомляє, що снігоприбиральна техніка уже розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київдорогипогода
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