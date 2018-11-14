Снег пошел – водителям дали "горячую линию" на всякий случай

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Среда, 14 ноября 2018, 09:51
УП

В Киеве утром 14 ноября пошел обещанный синоптиками снег.

Пока его покров незначительный, с сантиметр, но он метет все сильнее.

Температура воздуха чуть выше нуля.

 

Министерство инфраструктуры посоветовал в Twitter:

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге – звоните на "горячую" линию "Укравтодора": 044 2871140".

Накануне "Укравтодор" разместил напоминание для водителей в связи с возможным мокрым снегом и гололедом.

 

Столичные власти сообщает, что снегоуборочная техника уже находится на исходных позициях во всех районах Киева.

Темы: Киев дороги погода
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