Снег пошел – водителям дали "горячую линию" на всякий случай
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Среда, 14 ноября 2018, 09:51
В Киеве утром 14 ноября пошел обещанный синоптиками снег.
Пока его покров незначительный, с сантиметр, но он метет все сильнее.
Температура воздуха чуть выше нуля.
Министерство инфраструктуры посоветовал в Twitter:
"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге – звоните на "горячую" линию "Укравтодора": 044 2871140".
November 14, 2018
Накануне "Укравтодор" разместил напоминание для водителей в связи с возможным мокрым снегом и гололедом.
Столичные власти сообщает, что снегоуборочная техника уже находится на исходных позициях во всех районах Киева.