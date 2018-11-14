Осіння хуртовина: снігоприбиральна техніка Києва вже на старті

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Середа, 14 листопада 2018, 10:31

Снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" уже розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

Про це повідомили у комунальній корпорації, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що з оглядом на прогноз Українського гідрометцентру, 14 листопада зранку снігоприбиральна техніка "Київавтодору" вийшла на вихідні позиції.

 

"Така тактика завчасного розміщення спецтехніки на вулично-дорожній мережі позитивно зарекомендувала себе упродовж останніх 2-х років, адже дозволяє у разі виникнення ожеледі чи опадів у вигляді снігу негайно розпочати обробку доріг столиці", - йдеться у повідомленні.

У КМДА наголошують, що фахівці корпорації відслідковують зміни погодних умов за допомогою метеостанцій і разі погіршення погодних умов снігоприбиральна техніка негайно розпочне обробку дорожнього покриття.

 

Як повідомлялося, у Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг.

Теми: Київ погода дороги
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