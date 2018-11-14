Осенняя метель: снегоуборочная техника Киева уже на старте

3243 просмотра
Среда, 14 ноября 2018, 10:31

Снегоуборочная техника предприятий КП "Киевавтодор" уже размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что с оглядкой на прогноз Украинского гидрометцентра, 14 ноября утром снегоуборочная техника "Киевавтодора" вышла на исходные позиции.

 

"Такая тактика заблаговременного размещения спецтехники на улично-дорожной сети положительно зарекомендовала себя на протяжении последних 2-х лет, поскольку позволяет в случае возникновения гололеда или осадков в виде снега немедленно начать обработку дорог столицы", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что специалисты корпорации отслеживают изменения погодных условий с помощью метеостанций и в случае ухудшения погодных условий снегоуборочная техника немедленно начнет обработку дорожного покрытия.

 

Как сообщалось, в Киеве утром 14 ноября пошел обещанный синоптиками снег.

Темы: Киев погода дороги
powered by lun.ua
По теме
Снег пошел – водителям дали "горячую линию" на всякий случай 14 ноября 2018, 09:51
В Киеве горела 25-этажка. Из дома спасли 15 человек 13 ноября 2018, 18:23
Центр Киева залило кипятком 13 ноября 2018, 17:30
Все новости
Главные новости
У Порошенко раскрыли детали встречи с архиереями УПЦ МП
Гривня снова ослабла
Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, рассказали о давлении со стороны РПЦ
На технической территории военного арсенала в Ичне обнаружили беспилотник
Все новости
здоровье

Почему нельзя назначать антибиотики самим себе

здоровье

Что опаснее: кальян или сигареты?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів