Осенняя метель: снегоуборочная техника Киева уже на старте

Снегоуборочная техника предприятий КП "Киевавтодор" уже размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что с оглядкой на прогноз Украинского гидрометцентра, 14 ноября утром снегоуборочная техника "Киевавтодора" вышла на исходные позиции.

"Такая тактика заблаговременного размещения спецтехники на улично-дорожной сети положительно зарекомендовала себя на протяжении последних 2-х лет, поскольку позволяет в случае возникновения гололеда или осадков в виде снега немедленно начать обработку дорог столицы", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что специалисты корпорации отслеживают изменения погодных условий с помощью метеостанций и в случае ухудшения погодных условий снегоуборочная техника немедленно начнет обработку дорожного покрытия.

Как сообщалось, в Киеве утром 14 ноября пошел обещанный синоптиками снег.