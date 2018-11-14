У Херсон повернули тепло

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Середа, 14 листопада 2018, 11:26

У Херсоні відновили роботу Херсонської теплоелектроцентралі, яка забезпечує теплом майже половину жителів обласного центру.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

"22:52 Херсонську ТЕЦ запущено!", - написав Гордєєв.

За його словами, опалення у жителів Херсона з'явиться в квартирах "десь до п'ятниці".

Раніше ОДА повідомляла, АТ "Херсонська ТЕЦ", яке обслуговує майже половину мешканців міста Херсон, ще не запустило власні потужності для подання тепла.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила "забезпечити роботу підприємства... з використанням резервного виду палива (мазуту), оскільки, за словами голови комісії, такі потужності та резерви у ТЕЦ є".

Підприємство наразі здійснює подання теплоносія власними мережами з використанням резервного виду палива.

Раніше повідомлялося, що з 14 до 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес.

Українська правда
Теми: Херсон
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