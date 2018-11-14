В Херсон вернули тепло

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Среда, 14 ноября 2018, 11:26

В Херсоне возобновили работу Херсонской теплоэлектроцентрали, которая обеспечивает теплом почти половину жителей областного центра.

Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

"22:52 Херсонскую ТЭЦ запущено!", - написал Гордеев.

По его словам, отопление у жителей Херсона появится в квартирах "где-то до пятницы".

Кроме того премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время заседания Кабмина, что "ночь не спал", чтобы восстановить теплоснабжение в Херсоне.

Ранее ОГА сообщала, АО "Херсонская ТЭЦ", которое обслуживает почти половину жителей города Херсон, еще не запустило собственные мощности для подачи тепла.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила "обеспечить работу предприятия ... с использованием резервного вида топлива (мазута), поскольку, по словам председателя комиссии, такие мощности и резервы в ТЭЦ есть".

Предприятие в настоящее время осуществляет представление теплоносителя собственными сетями с использованием резервного вида топлива.

Ранее сообщалось, что с 14 до 17 ноября в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлено​​ образовательный процесс.

Украинская правда
Темы: Херсон теплокоммунэнерго
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