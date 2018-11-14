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АП досі не може показати копію угоди з Константинополем

Середа, 14 листопада 2018, 10:33

Адміністрація президента не може надати копію угоди між Україною і Вселенським патріархатом, підписаної 3 листопада, у стандартні терміни, визначені законом про доступ до публічної інформації – 5 робочих днів.

Про це йдеться у відповіді АП на запит, повідомляє "Доступ до правди".

"На підставі ч. 4 ст. 20 закону "Про доступ до публічної інформації" Адміністрацією президента прийнято рішення про продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з дати його надходження", - йдеться у відповіді.

Відзначається, що ч.4 ст. 20 вищезгаданого закону дійсно передбачає право розпорядника продовжувати строк розгляду запиту з 5 до 20 робочих днів з обґрунтуванням необхідності такого продовження.

Зокрема, у законі вказано, що продовжити строку розгляду запиту можуть тоді, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Водночас в Адміністрації президента не уточнили, яка саме з двох передбачених у законі причин стала підставою для відтермінування надання копії документа.

Нагадаємо, 3 листопада Порошенко з Варфоломієм підписали угоду про співпрацю у створенні церкви.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Українська правда
Теми: Адміністрація президентацерква
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