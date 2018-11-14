АП до сих пор не может показать копию соглашения с Константинополем

Администрация президента не может предоставить копию соглашения между Украиной и Вселенским патриархатом, подписанного 3 ноября, в стандартные сроки, определенные законом о доступе к публичной информации – 5 рабочих дней.

Об этом говорится в ответе АП на запрос, сообщает "Доступ к правде".

"На основании ч. 4 ст. 20 закона "О доступе к публичной информации" Администрацией президента принято решение о продлении срока рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе.

Отмечается, что ч.4 ст. 20 вышеупомянутого закона действительно предусматривает право распорядителя продлевать срок рассмотрения запроса с 5 до 20 рабочих дней с обоснованием необходимости такого продления.

В частности, в законе указано, что продлить срок рассмотрения запроса могут тогда, когда запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных.

В то же время в Администрации президента не уточнили, какая именно из двух предусмотренных в законе причин стала основанием для отсрочки предоставления копии документа.

Напомним, 3 ноября Порошенко с Варфоломеем подписали соглашение о сотрудничестве в создании церкви.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.