Поки без міністерства: Кабмін створив Держслужбу ветеранів

Кабінет міністрів України створив Державну службу у справах ветеранів, ліквідувавши Державну служби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що нова служба буде правонаступником ліквідованої, а її гранична кількість співробітників складає 150 чоловік.

Головою комісії з ліквідації Державної служби у справах ветеранів війни та АТО призначено першого заступника голови служби Ігоря Мальцева.

Крім того, Кабмін прийняв положення про новостворену Держслужбу.

Як повідомлялося, 27 лютого 2018 року Верховна Рада України рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.

13 листопада народний депутат фракції БПП, голова парламентського комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив про неможливість одночасного реформування Держслужби України у справах ветеранів і створення нового Міністерства у справах ветеранів.

За його словами, уряд з кінця лютого 2018 роки не виконувало постанову Верховної Ради про створення Міністерства ветеранів, але після недавньої акції ветеранів та громадських активістів Гройсман запропонував реорганізувати Державну службу з питань ветеранів, назвавши це одним з найбільш швидких рішень.

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