Пока без министерства: Кабмин создал Госслужбу ветеранов

Кабинет министров Украины создал Государственную службу по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службу по делам ветеранов войны и участников АТО.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.

Председателем комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игоря Мальцева.

Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.

Как сообщалось, 27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта Кабмин начал процесс создания Министерства по делам ветеранов.

13 ноября народный депутат фракции БПП, председатель парламентского комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил о невозможности одновременного реформирования Госслужбы Украины по делам ветеранов и создания нового Министерства по делам ветеранов.

По его словам, правительство с конца февраля 2018 года не выполняло постановление Верховной Рады о создании Министерства ветеранов, но после недавней акции ветеранов и общественных активистов Гройсман предложил реорганизовать Государственную службу по вопросам ветеранов, назвав это одним из наиболее быстрых решений.

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